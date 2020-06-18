HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un plajlarında korkutan görüntü! Uzmanı uyardı

İstanbul'un plajlarında korkutan görüntü! Uzmanı uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de Menekşe ve Kadıköy'de Caddebostan plajlarında kirlilik ve yosunlar sağlığı tehdit ediyor. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yosunlar konusunda uyararak, 'Bu bir kirlilik sinyali, çevre kirliliği sinyali' diyor.

İstanbulluların serinlemek için tercih ettiği en plajlar arasında Menekşe ve Caddebostan plajları bulunuyor. Ancak her iki plajda da denizdeki kirlilik ve yosunlar insan sağlığını tehdit ediyor.

Vatandaşlar da denizdeki kirlilikten şikayetçi, kimisi çocuğu için mecburiyetten geldiğini, kimisi de denize girmediği duşları kullandığını belirtiyor. Ancak yine genç yaşlı, çoluk çocuk buralarda denize girmeye devam ediyor.

İŞÇİLER YOSUNLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Belediye işçileri Menekşe plajında kıyıya vuran yosunları temizlemeye çalışıyor. İşçiler topladıkları yosunları torbalara doldurarak plajın dışına çıkarıyor. Ancak buna rağmen yoğun şekilde yosunlar kıyaya vurmaya devam ediyor. Sudaki renk değişimi ise gözle çok net görülüyor. Caddebostan plajında ise yosun yoğunluğu bir nebze daha az. Ancak burada da çöpler dikkat çekiyor. İçecek kutuları, atılan çoraplar vatandaşlarla beraber suda yüzüyor.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar da denizdeki kirlilikten şikayet ediyor. Çocuğu için mecburiyetten denize gelen de var, denize hiç girmeden plajın duşunda serinleyen de. Plajlara giriş ücretsiz ancak 10 lira şezlong parası ödeniyor.

Erdem Öztürk, “Deniz şu anda çok kirli. Daha öncelerde temizdi, güzeldi ama şu anda bayağı bulanık. Mecbur kaldığımız için yakın yere geliyoruz denize. Şezlonglara ücret ödüyoruz, 10 lira istiyorlar. Ama denizden ücret istemiyorlar. Buradaki atık yerlerini kapatmışlar duyduğuma göre, Küçükçekmece gölü de öyle. Eskiden temizdi ama şimdi çamur içinde. Bir kanal var hepsi denize gidiyor ama neyi durdurdular bilmiyoruz” dedi.

Bayram Yaşar ise, “Deniz şu anda pis, bugün pis, çok temizdi ama bugün çok pis. Ama ilerisi açık. Deniz çok pis, dün çok güzeldi, bugün berbat” diye konuştu.

Ahmet Öztürk, “Deniz pis. Sabah 7-10 arası güzel, ondan sonra pisleşiyor. Çok pis şu an bakabilirsiniz. Genelde sabahları iyi oluyor, saat 10-11’den sonra bozuluyor. Ben duşa gidiyorum, girmiyorum denize” şeklinde konuştu. Çocuğuyla birlikte denize gelen Zeliha Cihan ise, “Yosun var ama başka bir şey yok. Çocukları mecbur getirdik, gidecek bir yerimiz yok. Biraz açılsınlar evde bilgisayar tablet peşindeler, bari güneş görsünler dedik. Evimizde yakın burayı tercih ettik” dedi.

UZMANI UYARDI

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, plajlardaki yosunlaşma ve kirlilik konusunda değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

“Suyun akıntısına da bakmak lazım değerlendirme yaparken. Su akıntısının az olduğu dönemlerde eğer kanalizasyon karışıyorsa ki karıştığı anlaşılıyor bu ciddi sıkıntı. Mümkün olduğunca bu tip plajlarda denize girilecek noktalarda kanalizasyonun ne taraftan geldiği ve akıntının ne tarafa gittiğine bakmak lazım. Suyun daha akışkan olduğu, durgun olmadığı yerlerde yüzmek lazım. Türkiye’de verilen ölçülerle uluslararası değerlere bakıldığı zaman, ülkeden ülkeye koli basili miktarının değiştiğini görüyoruz. Biraz bağışıklık sistemiyle de alakalı bu. Biz herhalde daha bağışık milletiz ki bizde kolibasili oranı ‘1000 ile 10.000 arasında yüzülebilir' diye gösteriliyor. Özellikle yaz aylarında suyun yutulmasıyla birlikte sıkıntı olabilir. Yani diyareye (ishale) neden olabilir, ateşli hastalıklar olabilir. Sadece koli olarak bakmamak lazım, lağım suyu karıştığını düşünürsek başka mikro organizmalar da olur, direkt olarak halk sağlığını etkiler. Mümkün olduğu kadar suyun ağızının yani kanal ağızının nereye aktığını iyi kontrol edip, o plajlar seçilerek hareket edilsin.”

'BU BİR KİRLİLİK SİNYALİ, BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİ SİNYALİ'

Prof. Dr. Özyaral, “Bu yaz ben İstanbul içi plajlardan çok biraz İstanbul dışına çıkılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle kovitten dolayı. Üç tip kirlilik oluyor. Biyolojik bir kirlilik oluyor sadece mikro viral yük adına bakmamak lazım. Oradaki kimyasal atıklar ve çevreden gelen diğer kirlilikler faktörleriyle birlikte oradaki yosunlaşma oranı değişebiliyor. Siz florayı yani mikro viral yükün dışındaki diğer canlı yükün niteliğini ve yapısını bozarsanız, su akıntısı da olmuyorsa yosunlaşma artabiliyor. Bunu zaten biyolojiden de çok net görürüz. Yosunlaşma bir şekilde oradaki biyolojik yapıyı olduğu gibi bozar. Bu bir kirlilik sinyali, bir çevre kirliliği sinyali” diye konuştu.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
'Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı''Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı'
Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
'Fransız gemisine Türk donanmasından taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

'Fransız gemisine taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya bunu konuşuyor! Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı

'Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı'

Kurban alışverişinde gelenek sona erdi! Değnek ile pazarlık yaptılar

Kurban pazarlığında gelenek sona erdi!

Vaka artışı korkutuyor... Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 29 binaya karantina

İkinci dalga alarmı! Vakalar artınca karantina başladı

MSB: Haftanin'de EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

MSB: Haftanin'de EYP'ler etkisiz hale getiriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.