İstanbul'un plajlarında korkutan görüntü! Uzmanı uyardı

İstanbulluların serinlemek için tercih ettiği en plajlar arasında Menekşe ve Caddebostan plajları bulunuyor. Ancak her iki plajda da denizdeki kirlilik ve yosunlar insan sağlığını tehdit ediyor.

Vatandaşlar da denizdeki kirlilikten şikayetçi, kimisi çocuğu için mecburiyetten geldiğini, kimisi de denize girmediği duşları kullandığını belirtiyor. Ancak yine genç yaşlı, çoluk çocuk buralarda denize girmeye devam ediyor.

İŞÇİLER YOSUNLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR



Belediye işçileri Menekşe plajında kıyıya vuran yosunları temizlemeye çalışıyor. İşçiler topladıkları yosunları torbalara doldurarak plajın dışına çıkarıyor. Ancak buna rağmen yoğun şekilde yosunlar kıyaya vurmaya devam ediyor. Sudaki renk değişimi ise gözle çok net görülüyor. Caddebostan plajında ise yosun yoğunluğu bir nebze daha az. Ancak burada da çöpler dikkat çekiyor. İçecek kutuları, atılan çoraplar vatandaşlarla beraber suda yüzüyor.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ



Vatandaşlar da denizdeki kirlilikten şikayet ediyor. Çocuğu için mecburiyetten denize gelen de var, denize hiç girmeden plajın duşunda serinleyen de. Plajlara giriş ücretsiz ancak 10 lira şezlong parası ödeniyor.