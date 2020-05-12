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  4. İstanbul’un plazalarıyla ünlü ilçesinde keçi ve kuzusunu otlattı

İstanbul’un plazalarıyla ünlü ilçesinde keçi ve kuzusunu otlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da iş hayatının yoğun şekilde kendini gösterdiği plazalarıyla ünlü Gayrettepe'de bir vatandaş, keçi ve kuzusunu otlattı. Dev binaların arasında yol kenarına süs amaçlı konulan bitkilerle beslenen şirin mi şirin bu iki hayvan, görenleri gülümsetti. Hayvanların sahibi ise, İstanbul'da hayvan beslemenin düşünüldüğü kadar imkansız olmadığına dikkat çekti.

Beşiktaş Gayrettepe’de 13 katlı bir binada güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaş, bina bahçesine oluşturduğu otlak alanda keçi ve kuzu beslemeye başladı. Zaman zaman hayvanları dışarıya çıkartan vatandaş, önceki gün otlatmak için yine dışarıya çıkarttı. Vatandaş plazaların arasında otlatmaya başlayınca hayvanları gören çevredeki vatandaşlarda yanına geldi. Sevimli hayvanların yaptığı şirin hareketleri şaşkınlık yaşayan vatandaşları gülümsetti.

'İSTANBUL'DA HAYVAN BESLENEBİLİR'

Bazı vatandaşlar “satılık mı” diye sorarken bazıları da hayvanların şehrin göbeğinde neden olduğunu sordu. Hayvanları gören bir vatandaş, “Çok güzel, keşke hep böyle olsa” derken hayvanların sahibi ise, “Ben binada güvenlikçiyim. Boş arsa vardı orayı bahçe yaptım. Öyle zamanım geçiyor. Dışarıda otlattırıyorum, gece orada kalıyorlar. Yol boyu çayır çimen zaten. İstanbul’da da hayvan beslenebilir. Mesleğimiz zaten hayvancılık” ifadelerini kullandı. (İHA)

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