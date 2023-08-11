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İstanbul'un röntgeni çekildi! İşte risk oluşturan ilçeler: 'Bizim elimizdeki son analize göre...'

11.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'da beklenen olası depreme yönelik yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında özellikle İstanbul'daki yapı stoğunun yenilenmesi için atılan adımlar hız kazandı. AFAD'a göre İstanbul'da bütün ilçeler risk altındayken İBB ise kentin röntgenini çekti. İşte deprem açısından risk oluşturan ilçeler...

İstanbul'un röntgeni çekildi! İşte risk oluşturan ilçeler: 'Bizim elimizdeki son analize göre...'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında beklenen Marmara Depremi'ne karşı hazırlıklar hız kazandı. AFAD'a göre deprem İstanbul'un bütün ilçeleri için risk oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili bir kitapçık hazırladı. İstanbul'un adeta röntgeni çekildi. Buna göre 7.5'lik deprem senaryosunda bazı ilçeler çok daha büyük risk taşıyor. İşte o ilçeler...

"BİZİM ELİMİZDEKİ SON ANALİZE GÖRE..."

Hem sağlam zemin hem de sağlam binayı İstanbul'da bir arada bulmak o kadar kolay değil. Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında uzman isimler olası Marmara depremiyle ilgili uyarılarına devam ediyor. Beklenen senaryoda depremin büyüklüğü için 7 ve üstü ifade ediliyor. Bu durumda İstanbul'da tek bir ilçede bile yüzlerce hatta binlerce kişi hayatını kaybedebilir.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, "İstanbul'da 1 milyon 200 bin civarında bina var. Bizim elimizdeki son analize göre bu binaların 207 bini depremde hasar görmesi muhtemel binalar. Bu az bir sayı değil" dedi.

EN RİSKLİ İLÇELER

TV100'ün haberine göre İstanbul'da deprem açısından en riskli ilçeler arasında Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece, Avcılar, Tuzla ve Beylikdüzü yer alıyor.

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