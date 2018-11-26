HABER

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:17 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49), Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit olduğu haberi, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budakaltı Köyünde oturan ailesine iletildi. 5 kızkardeşi bulunan Şahin Aslan'ın şehadet haberini alan Aslan ailesi, büyük acı yaşadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan'ın da emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Şehit Aslan'ın yarın memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.

PARTNERGalaxy S10 özellikleri ile rekor kıracak!Galaxy S10 özellikleri ile rekor kıracak!
Bitlis'e şehit ateşi düştüBitlis'e şehit ateşi düştü
Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladıResmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Sancaktepe askeri helikopter Bitlis

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet etsin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza! Acı haber geldi

Feci kaza! Acı haber geldi

AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Şahin gözyaşlarına boğuldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.