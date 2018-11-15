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İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 19:48 | Son Güncelleme

İstanbul'un Silivri ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Cemile Nazlı Çetin'in kullandığı 07 TF 333 plakalı otomobil, Büyükçavuşlu mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobil, tarlaya savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, beraberindeki Hatice Kurtuluş, Şükran Pamukçu ile iki çocuk itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kurtuluş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Şükran Pamukçu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatice Kurtuluş'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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istanbul Silivri Kaza trafik kazası

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