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İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 21:06 | Son Güncelleme

İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi restore edilmesinin ardından düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılışa ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak kullanılacak" dedi.

İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı

Tarihi Galata Kulesi restore edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle bu akşam ziyarete açıldı. Açılış nedeniyle saat 19.20'de ilk olarak Zeynep Bastık konser verdi. Ardından mapping ve ışık gösterisi yapılırken, son olarak Uninvited Jazz Band Konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış nedeniyle basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 6 Ekim, İstanbul için çok önemli bir günde, önemli bir yapının, ağır restorasyondan sonra tekrar açılışını gerçekleştiriyoruz. Hem 6 Ekim, İstanbul'un kurtuluşunu kutluyoruz. Hem de Galata Kulesi'nin yeni işleviyle tekrar hizmete alınışını başlatıyoruz. Bundan önceki ağır restorasyon 1967 yılında tamamlanmıştı. Ama o zaman işlev olarak, çok farklı bir işlevle sınıflandırılmıştı.

Yeme, içme, eğlence amaçlı bir işleve sahipti. Günümüz açısından kabul edilebilir bir işlev değildi. O yüzden biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak binanın, İstanbul'un da cazibe noktası olduğunu göz önünde tutarak, işlevini müze, kalıcı sergi alanları ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık. Ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak kullanılacak.

İçindeki müzede özellikle Galata Kulesi'nden baktığınız zaman, İstanbul'un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, değerli noktalarının ayrıca detaylı tanıtımını gösteren bir müze planladık ve gerçekleştirdik. İstanbul'un tarihi çok eski. İçinde, o eski tarihinden itibaren Cumhuriyet tarihine kadar gelen tanıtıcı sergi alanı var. Bir de İstanbul'un ve Türkiye'nin anlamlı günlerinin tanıtılacağı, belgelendirileceği geçici bir sergi alanımız var.

Normalde bugünkü konserlerimiz meydanda yapılacaktı. Pandemi nedeniyle online yaptık. İnşallah pandemi sonrası canlı bir şekilde meydanlarda buluşturacağız." (DHA)

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