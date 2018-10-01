İstanbul'un sokaklarında vale işgali! Araçları haczedenler var

İstanbul’un kalabalık noktaları ve lüks semtleri bir süredir vale işgali altında. Yol kenarlarına koydukları trafik konileriyle cadde ve sokakları parselleyen valeler, özellikle eğlence mekanları ve restoranların olduğu bölgelerde kaldırımları bile otoparka çeviriyor. Kaldırımdan geçemeyen yayalar ise canlarını tehlikeye atarak yollarda yürümek zorunda kalıyor. Kaldırımlara ve yola çift sıra halinde araçları park eden valeler otobüs duraklarını ve 1. derecede acil ulaşım yolların dahi otoparka çevirecek kadar rahat. "OTOPARK ZORUNLU"



Milliyet gazetesinden Gökhan Kam'ın haberine göre, denetimsizlik nedeniyle yol ve kaldırımların işgal altında olduğunu belirten Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği Başkanı Mustafa Nohut, uygulamanın yasadışı olduğunu söyledi. Valelik kurumunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı ‘Vale Yönergesi’ne göre düzenlendiğine dikkati çeken Nohut, bu yönerge uyarınca valenin çalıştığı kurumun en uzak 1 kilometre mesafesinde otopark alanının olması gerektiğine vurgu yaparak araçlarını valeye vermek zorunda kalan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"ONLAR DEĞNEKÇİ"



“Müşteriden alınan aracı kaldırıma veya yol kenarına park etmek vale hizmeti değil. Müşteriden alınan aracı kaldırıma veya yol kenarına park edenler değnekçi diye tabir ettiğimiz kişilerdir. Vale Yönergesi açıkça; ‘Otopark alanı yoksa kurum vale çalıştıramaz’ diyor. Vergi levhanız, yazar kasanız ve sigortalı çalışanınız yoksa yapılan faaliyet değnekçiliktir. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Valelik, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından şubat ayında çıkan yönergeyle meslek olarak kabul edildi. Bu sektörde 300 bin kişi çalışıyor ama kalifiye personel bulamıyoruz. Vale işletmecilerini ve çalışanlarını bir dernek altında toplayarak diksiyon, öfke kontrolü, sürüş teknikleri gibi periyodik eğitimler veriyoruz.” "ARAÇLARI HACZEDENLER VAR"



Aracın valeye teslimi de araç sahibi ve şoförü açısından bazı riskler barındırıyor. Valelerin karıştığı bazı olaylar nedeniyle araçları haczedilen vatandaşlar olduğunu belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu şunları söyledi: