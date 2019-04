İstanbul’un tek MHP’li Belediye Başkanı Yılmaz: Tarihe bir not düştüm!

Resmi olmayan sonuçlara göre, Silivri'de Cumhur İttifakının MHP adayı Volkan Yılmaz kazandı. Yılmaz böylece İstanbul’un tek MHP’li belediye başkanı oldu. 1999 yılından beri CHP yönetiminde olan Silivri’yi kazanarak büyük bir gurur yaşadığını söyleyen Yılmaz, DHA mikrofonlarına konuştu. Silivri için hayata geçirmeyi planladığı 23 mega projeden bahseden Yılmaz, Silivri’yi İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri haline getirerek, toplumun her kesimine yayılmayı hedeflerini belirtti.

“MHP, 50 YIL SONRA İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI”

Volkan Yılmaz, “Silivri’de hem Cumhurbaşkanımızın hem de evladı olmaktan her zaman gurur duyduğum Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ve görevlendirmeleriyle bu göreve layık görüldüm. Silivri’ de 28 Aralık 2018’de başlayan adaylık tespit etme sürecinden bugüne kadar olan zamanda Silivri halkıyla kucaklaşarak Silivri Belediyesi’ni kazanmış gözüküyoruz. Şu an resmi olmayan sonuca göre Silivri MHP’li bir belediye oldu ve bu bizim için önemli. Çünkü hem Cumhurbaşkanımıza hem de Genel Başkanım Devlet Bahçeli’ye karşı vazifemi yapmış bir kardeşleri olarak huzurlarına çıktım. MHP, 50 yıl sonra İstanbul’da bir ilçenin belediye başkanlığını üstlenmiş oldu. Ben de MHP’li bir belediye başkanı olarak MHP’nin İstanbul’daki 50 yıllık tarihini değiştirdim. Tarihe not düşerek tarihe geçtim” dedi.