İstanbul'un yanı başı! Kar yağışı etkili oldu, her yer beyaza büründü

Türkiye'de kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Soğuk havanın etkisi altındaki bölgelerde kar yağışı kendini gösterdi. İstanbul'un yanı başı Kocaeli Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü. Öte yandan Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu.

KARTEPE'YE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

İstanbul'a kara yoluyla 1,5 saat uzaklıkta bulunan Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kayak merkezini beyaza bürüdü. Kayak pisti ve oteller bölgesinde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla bazı fotoğraf tutkunları, Kartepe’nin çeşitli bölgelerinde gezinti yaparak fotoğraf çekti.

KARABET GEÇİDİ'NDE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU

Öte yandan Van-Bahçesaray yolundaki 2 bin 895 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. Kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından ekipler, çalışma başlattı. İlçeye bağlı kırsal Çatbayır Mahallesi'nde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaşırken, ekipler de yolun kapanmaması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

