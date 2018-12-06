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İstanbul'un yanı başı! Karda mahsur kaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 18:03 | Son Güncelleme

İstanbul’dan gelerek Kocaeli’nin kayak merkezine çıkmaya çalışırken karda mahsur kalan otobüsteki 35 öğrenci 75 yolcu, AFAD ekiplerinin anfibik araçları ile kurtarıldı.

İstanbul'un yanı başı! Karda mahsur kaldılar

Kartepe’ye çıkmak isterken karda mahsur kalan 2 otobüs içerisindeki yolcuları AFAD ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Ataşehir’den gelerek Kartepe’ye Derbent yolundan çıkmaya çalışan bir otobüsün kar dolayısıyla yolda kaldı. Otobüsü hareket ettiremeyen araçtakiler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli AFAD, Jandarma, Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri ortak operasyon düzenledi.

kartepe

Ataşehir Kuzey Kolejinin gelen 35 öğrenciyi kurtarmaya çalışan ekipler, İstanbul Maltepe Belediyesine ait Elazığlılar Derneği Hanım Komisyonu'nun 40 üyesini taşıyan bir başka otobüsün de yolda kaldığı ihbarı alındı. Kartepe’ye çıkan ve açık olan Maşukiye hattından daha kısa olması dolayısıyla tercih edilen Derbent yolunda kalan otobüslere kısa sürede ulaşan ekipler önce jandarma arazi araçlarıyla ve AFAD’ın amfibik kurtarma aracıyla yolcular tahliye ettiler. Daha karda kalan otobüsler ise iş makineleri yardımıyla güvenli bölgeye alındı.

Yetkililer, Derbent’ten Kartepe’ye çıkılmasının riskli olduğunu, kış koşullarında kullanılmaması gerektiğini ve Maşukiye hattı sürekli açık tutulduğundan bu yolun kullanılması konusunda sürücüleri uyardılar.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kocaeli kar kar yağışı AFAD

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