HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'un yanı başı... Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'un yanı başı... Trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 23:07 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın 4. gününde İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde artarak devam ediyor.

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolunda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatilcileri taşıyan araçların Kocaeli TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk, gece saatlerine rağmen etkisini sürdürüyor.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.

İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu İzmit kesimi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde tatilcileri taşıyan araçların sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!
İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?İstanbul’da kurban tedbirleri açıklandı! Kesim nasıl olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Başakşehir’de 15 katlı binada korkutan yangın

15 katlı binada korkutan yangın!

Sivas'ta bir karantina daha! Toplam köy sayısı 8'e yükseldi

İl genelinde bir karantina daha! Toplam köy sayısı 8'e yükseldi

3 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Son dakika: Alaçatı’da 6 eğlence kulübü ve mekan kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Giresun'da LPG tankerindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi

Tüm yollar kapatıldı! LPG tankerinde sızıntı alarmı

AK Parti Milletvekili Ahmet Akay koronavirüse yakalandı! Ayasofya'nın açılışına katılmıştı

Ayasofya'nın açılışına katılan vekil koronavirüse yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.