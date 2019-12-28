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  4. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Öte yandan kar küreme araçlarının da sabah saatlerinden itibaren hazırlık yaptığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Yüksek yerlerin beyaza büründüğü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sabaha kadar devam edecek. Pazar günü ise İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkisini gösterdi. Çatalca'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı.

SİLİVRİ’DE DE YAĞDI

Başlayan kar yağışı Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'ndeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, “Bugün Kadıköy Mahallesi'nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur” diyerek mutlu olduğunu söyledi.

KAR KÜREME ARAÇLARI YOLLARDA

Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yola çıktığı görüldü.

Son uyarıların ardından sabahın erken saatlerinden itibaren il genelinde yüksek kesimlerde kar ve sulu kar yağışı kendisini gösterdi. Büyükçekmece'de yüksek kesimlerde de sulu kar yağışı görüldü.

Öte yandan belediyelere ait kar küreme araçları da yollara çıktı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi.

Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurmuştu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uyarıda, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi beklendiği belirtilmişti.

Meteoroloji rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceğini duyurulmuştu.

  • (AJANSLAR)*
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istanbul kar Çatalca Meteoroloji

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