İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF Bahar Dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüsten dolayı online gerçekleştirilen sınavlardan birisi de İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) olmuştu. 2020 AUZEF Bahar Dönemi ara sınavlarına online olarak giren öğrenciler, sınavlarını koronavirüs nedeniyle evden gerçekleştirmişti. AUZEF Bahar Dönemi sınavlarının hemen ardından sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı bilgisi de paylaşılmıştı. Peki 2020 AUZEF Bahar Dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları tarihi açıklandı mı?

2020 AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dönemlerde AUZEF’e Psikoloji programı eklenmesiyle İstanbul Üniversitesi gündem olmuş, aldığı kararla bir süre daha gündemden düşmeyecek gibi duruyor. YÖK’ü sosyal medyadan protesto eden öğrencilerden sonra şimdi de AUZEF final sınav sonuçları gündem oldu. 20 Temmuz 2020 saat 23: 59 itibari ile biten sınavların ardından, AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

2020 AUZEF ara sınavı ne zaman açıklanmıştı?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları yine online olarak yapılmış ve AUZEF sınav sonuçları bir hafta sonra hemen açıklanmıştı. AUZEF final sınavlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF online öğrenci giriş üzerinden sorularına cevap aramaya başladı. Peki AUZEF 2020 final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?