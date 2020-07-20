İstanbul Üniversitesi 2020 AUZEF Bahar Dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüsten dolayı online gerçekleştirilen sınavlardan birisi de İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) olmuştu. 2020 AUZEF Bahar Dönemi ara sınavlarına online olarak giren öğrenciler, sınavlarını koronavirüs nedeniyle evden gerçekleştirmişti. AUZEF Bahar Dönemi sınavlarının hemen ardından sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı bilgisi de paylaşılmıştı. Peki 2020 AUZEF Bahar Dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları tarihi açıklandı mı?
Son dönemlerde AUZEF’e Psikoloji programı eklenmesiyle İstanbul Üniversitesi gündem olmuş, aldığı kararla bir süre daha gündemden düşmeyecek gibi duruyor. YÖK’ü sosyal medyadan protesto eden öğrencilerden sonra şimdi de AUZEF final sınav sonuçları gündem oldu. 20 Temmuz 2020 saat 23: 59 itibari ile biten sınavların ardından, AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.
AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları yine online olarak yapılmış ve AUZEF sınav sonuçları bir hafta sonra hemen açıklanmıştı. AUZEF final sınavlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF online öğrenci giriş üzerinden sorularına cevap aramaya başladı. Peki AUZEF 2020 final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fakülteden yapılan açıklama şu şekilde;
"Değerli Öğrencilerimiz,
Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.
Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.”
20 Temmuz saat 23:59 itibari ile bitecek olan AUZEF online sınavlarında aldığınız her ders için 20 soru ve 30 dakika süreniz bulunuyor. Bir soruyu atlayarak bir sonraki soruya geçtiğinizde, geri dönmek mümkün olmadığı için, soruyu ya boş bırakmanız ya da hızlı karar vermeniz gerekiyor. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını ise önceki ara sınavda olduğu gibi bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.
20 Temmuz’da son sınavına girecek olan öğrenciler, 2020 AUZEF Bahar Dönemi final sınavı sorularına ulaşmaya çalışıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF ’in aldığı kararla her öğrenciye özel soru uygulaması olduğu için, sınava girdiğinizde karşınıza çıkacak soru, önceki yıllarda çıkan sorulardan büyük ihtimalle olmayacak. Üniversite yaptığı açıklamada, AUZEF 2020 sınav sorularının öğrenciye özel hazırlandığını belirtmişti.
İstanbul Üniversitesi AUZEF’nin açıklamasıyla Bahar Dönemi final sınav sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencilere yardımcı olmak için şu duyuruyu yapmıştı:
“Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi için Öğrenci Çağrı Merkezi 0 (212) 440 00 44 numaralı telefondan hizmet vermeye devam edecek olup, diğer Fakülteler için Öğrenci Çağrı Merkezi Telefon Numarası 0 (212) 440 00 92 olarak değişmiştir.”
AUZEF sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz etmek isteyen öğrenciler yine aksis üzerinden ulaşabilecekleri Çözüm Merkezi’ne bu taleplerini yazılı olarak iletebilecek. İstanbul Üniversitesi AUZEF Çözüm Merkezi öğrencilerin taleplerine buradan cevap verecek.
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