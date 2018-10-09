İstanbul Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İlim her zaman idarenin ve devlet yönetiminin önünde bir deniz feneri gibi aydınlatıcı olmalı. Dolayısıyla ilim hem idareyi hem de toplumsal ihtiyaçları yönetmek durumunda. Üniversitelerimizden beklentimiz bizim yolumuzu aydınlatmaya devam etmeleridir." dedi.

Şahin, İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2018-2019 Akademik Açılış Töreni'ndeki konuşmasında yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. İÜ'nün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirten Şahin, "Hatta dünyanın en önemli üniversiteleri sıralamasında tarihi konuma sahip üniversitelerden biridir. Burası farklı anlamı, değeri ve kıymeti olan bir üniversite." diye konuştu.

Şahin, protokol konuşması yapmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Alimin yanında dilini, zenginin yanında elini tutacaksın. Dolayısıyla çok fazla malumatfuruşluk yapmadan kısaca değerlendirmelerimi dile getireceğim. Yoksa biz ilim erbabının ve ulemanın arkasındayız. Onları takip ediyoruz. Onlar söyleyecekleri, yazacaklar, fikri ameliyelerin neticelerini bizlere verecekler bizler de onları uygulayacağız. İlim her zaman idarenin ve devlet yönetiminin önünde bir deniz feneri gibi aydınlatıcı olmalı. Dolayısıyla ilim hem idareyi hem de toplumsal ihtiyaçları yönetmek durumunda. Üniversitelerimizden beklentimiz bizim yolumuzu aydınlatmaya devam etmeleridir."