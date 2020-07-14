İstanbul Üniversitesi AUZEF’e Psikoloji Bölümü mü açıldı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF programına Psikoloji Bölümü eklendiğine dair son günlerde sosyal medyada eleştirilmeye başlanmıştı. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü açıldı mı?
Daha önce programına Felsefe Bölümü’nü de ekleyen İstanbul Üniversitesi, şimdi de Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne lisans düzeyinde psikoloji programı ekledi. Bu durumu sosyal medyadan tepki gösterenler arasında Psikoloji öğrencileri ve mezunları dışında eğitmenler de vardı. YÖK’ü eleştirerek AUZEF programından Psikoloji Bölümü’nün kaldırılmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları, çağrılarına cevap verilmesini bekliyor.
Koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte başlayan pandemi sürecinde birçok sınav uzaktan ve online olarak yapılmıştı. YÖK’ün bu kararı vatandaşlar tarafından desteklenerek, AUZEF ve AÖF sınavlarının online yapılması onaylanmıştı. YÖK şimdi de uzaktan eğititim programlarına teşvik amacıyla İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans programına Psikoloji Bölümü ekledi. Uzaktan eğitim programlarının ağırlığının artırılması kararı verilmesinin ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ankara Üniversitesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (AUZEF) kurulmasının ardından, bir adım da İstanbul Üniversitesi’nden geldi.
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan AUZEF programına psikoloji programı sessiz sedasız eklenince vatandaşlar tepki gösterdi. Öğrenciler ve mezunlar Twitter’da; #psikolojiacıkögretimolamaz , #açıktanpsikoloğaHAYIR , #alantalanınadurde hashtagleri ile paylaşımlar yaparak YÖK’e tepkilerini dile getirdiler.
İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı?
İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı?
YÖK’ü eleştiren vatandaşlara ek olarak Türk Psikologlar Derneği’nden de tepki gelince akıllara İstanbul Üniversitesi AUZEF’ten Psikoloji Bölümü kaldırılacak mı? sorusu geldi. YÖK ve İstanbul Üniversitesi’nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşların tepkisi çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Türk Psikologlar Derneği (TPD) resmi Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama yayınlayarak, açıköğretimde psikoloji lisans programının mümkün ve kabul edilebilir olmadığını ifade etti. İstanbul Üniversitesi AUZEF’in konuyla ilgili herhangi bir iletişimde bulunmadan böyle bir program eklemesinin kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, konuyla ilgili YÖK’e başvuracaklarını duyurdu.Psikoloji eğitiminin ancak gözlem, gözetim ve deney süreçlerinin uygulanabilmesiyle olanaklı olduğunun altını çizen TPD, yüksek lisans düzeyindeki psikoloji programları için de düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.
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