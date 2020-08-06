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İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü kapanıyor! Açıköğretim Psikoloji Bölümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2020 08:06 | Son Güncelleme

AUZEF Psikoloji Bölümü'nün kaldırılması için Twitter gibi birçok sosyal medya kanalında paylaşım yapılmıştı. Şikayetlerin ardından konuyla ilgili rapor isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun toplantı yaparak Erdoğan'a rapor sunmuştu. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü kapanıyor mu? Bugün toplantı yapılacak, Açıköğretim Psikoloji Bölümü son dakika kararı nedir? İşte son dakika açıköğretim psikoloji kararı!

İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü kapanıyor! Açıköğretim Psikoloji Bölümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AUZEF’e Psikoloji Bölümü ve açıköğretim için geçtiğimiz günlerde toplantı yapılmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na açıköğretim psikoloji bölümü için rapor sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü kapanıyor! İşte son dakika açıköğretim psikoloji haberi..

İstanbul Üniversitesi AUZEF Psikoloji Bölümü kapanıyor!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen “açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir."


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