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İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü kapanıyor mu? Bugün Açıköğretim Psikoloji için toplantı yapılıyor!

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

AUZEF Psikoloji Bölümü'nün kaldırılması için Twitter gibi birçok sosyal medya kanalında paylaşım yapılmıştı. Şikayetlerin ardından konuyla ilgili rapor isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun bugün toplanıyor. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü kapanıyor mu? Bugün toplantı yapılacak, Açıköğretim Psikoloji Bölümü son dakika kararı nedir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü kapanıyor mu? Bugün Açıköğretim Psikoloji için toplantı yapılıyor!

Twitter’da gündem olan ve birçok kişinin karşı çıktığı İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans düzeyine psikoloji bölümü mü eklenmişti. için İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi AUZEF’e Psikoloji Bölümü mü kapanıyor mu? Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?

Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi. Toplantının ardından İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü'nün durumu hakkında net cevap verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "psikoloji eğitimi" için rapor talimatı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada: "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanımız, açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıköğretim ve Psikoloji talimatı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

fahrettin altun

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi." ifadelerini kullandı.

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