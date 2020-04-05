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  4. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yeni tip koronavirüs nedeniyle ölümünün ardından bir hekimini daha kaybetmenin acısını yaşadı. Dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Üniversitesi, "Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ÜZÜCÜ HABER DAHA"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan’ı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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Dr. Seyit Mehmet Kayacan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çapa Tıp Fakültesi Cemil Taşçıoğlu

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