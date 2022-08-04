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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın kimdir? Nuri Aydın ne mezunu, hangi görevlerde bulundu?

04.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 3 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın kimdir? Nuri Aydın ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? İşte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörü ile ilgili merak edilenler...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın kimdir? Nuri Aydın ne mezunu, hangi görevlerde bulundu?

Nuri Aydın 4 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın kimdir? Nuri Aydın ne mezunu, hangi görevlerde bulundu? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörü ile ilgili detaylar haberimizde...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRÜ NURİ AYDIN KİMDİR?

Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2001'de mezun oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilik döneminde ABD’de Yale ve Pittsburgh Üniversiteleri’nde staj ve İngiltere’de lisan eğitim programlarına katıldı. Harvard Üniversitesi’nde intörnlük dönemini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılında ‘Doçent’ unvanı aldı.

NURİ AYDIN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2013 yılında Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği’nin (SECEC) ‘Intra-European Travelling Fellowship’ eğitim bursunu almaya hak kazandı. 2016 yılında Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi (AAOS) tarafından verilen AAOS International Surgical Skills Scholarship bursunu kazandı.

Halen Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) Doğu Avrupa Bölgesi Komite Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2017 yılında Profesör unvanı aldı. 2018 yılında Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT) tarafından Omuz Cerrahisi Kurul başkanlığı görevine getirilmiştir. Prof. Dr. Aydın’ın çok sayıda uluslararası yayını ve yürütmekte olduğu bilimsel projeleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Nuri Aydın, 2014 yılından itibaren İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Transfüzyon komitesi üyeliği, 2014 yılından itibaren İÜ Rektörlüğü’ne bağlı Özel Öğrenci Komisyonu Üyeliği, 2016 yılı İTİBARIYLA İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Gelir İdaresi Süreç Yöneticiliği yaptı.

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resmi gazete Cumhurbaşkanı İstanbul Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan
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