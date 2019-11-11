HABER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: - "Taşınan fakültelerimizde eğitim öğretim başladı, eğitimle ilgili bir sıkıntımız yok. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bulunduğu Cerrahpaşa semtinde, aynı yerinde hasta hizmetleri aynı kapasitede, hiçbir azalma olmadan faaliyetlerine devam ediyor" - "Veteriner Fakültesi içerisinde yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hayvan hastanesinin faaliyetlerine de geçici bir süre ara verildi. İstanbul'daki tek veteriner fakültesi hastanesi olduğu için hızlı bir şekilde acil sağlık hizmeti verebilecek, cerrahi girişimlerin yapılabileceği bir konteyner hastane formatını şu anda oluşturuyoruz. Çok yakın bir zamanda da bunun açılışını gerçekleştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul'daki depremden etkilendiği için taşınan fakültelerde eğitim öğretimin başladığını belirterek, "Eğitimle ilgili bir sıkıntımız yok. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bulunduğu Cerrahpaşa semtinde, aynı yerinde hasta hizmetleri aynı kapasitede, hiçbir azalma olmadan faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Aydın, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, üniversitenin 26 Eylül'de İstanbul'da meydana depremden etkilendiğini hatırlatarak, Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesinin, Avcılar Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi Preklinik ve Temel Bilimler bölümlerinin ve Avcılar Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesinin yerleşke içinde kendisine ait bazı binalarla Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşındığını anlattı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın 7 ayrı ilçede yerleşkesi bulunduğunu kaydeden Aydın, şu bilgileri verdi:

"Bunlardan bir tanesi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deprem nedeniyle hasar alan çocuk hastalıkları binası boşaltıldı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde inşa ettiğimiz çelik konstrüksiyon binalara taşındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bulunduğu Cerrahpaşa semtinde, aynı yerinde hasta hizmetleri aynı kapasitede hiçbir azalma olmadan faaliyetlerine devam ediyor. Hiçbir hastamızı geri çevirmedik, eğitim alanında da sıkıntı yaşanmadı. Yeni Cerrahpaşa projesi de şu anda yürüyor, yapım aşamasında. TOKİ tarafından birinci aşaması başladı, kazı çalışması yapılıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşke içerisinde hizmet verirken, yapım işlemi gerçekleşecek ama hasta hizmetlerimizde, ameliyatlarımızda, eğitim hizmetlerimizde en ufak bir aksama olmadan."

Aydın, Veteriner Fakültesi içerisinde yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hayvan hastanesinin faaliyetlerine geçici bir süre ara verildiğine değinirken, "Veteriner Fakültesi Preklinik ve Temel Bilimler bölümlerini Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşıdık. Bu, geçici bir taşınma. Avcılar Yerleşkesi'nde plan çalışmaları şu anda yapılıyor. Yeni veteriner fakültesi ve yeni hayvan hastanesinin inşası gerçekleştirilecek. Hayvanların sağlığını da önemsiyoruz. İstanbul'daki tek veteriner fakültesi hastanesi olduğu için hızlı bir şekilde acil sağlık hizmeti verebilecek, cerrahi girişimlerin yapılabileceği bir konteyner hastane formatını şu anda oluşturuyoruz. Çok yakın bir zamanda da bunun açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yaklaşık 10 bin öğrencisi bulunan mühendislik fakültesinin binalarının bir bölümünün yeni olduğunu, ancak eski binaların hasarlı raporu verilmemesine rağmen tedbir mahiyetinde boşaltıldığını dile getiren Aydın, "Derslerimizi, öğrenci faaliyetlerimizi güvenli olan binalarımıza naklettik. Mühendislik fakültemizin yeni binalarıyla ilgili inşa süreci hemen depremin akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da talimatıyla TOKİ tarafından planlandı ve yakında ihale aşamasına geçiliyor." dedi.

- "Hat sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarımız oldu"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul'da dönem içinde aynı anda gerçekleşen en büyük taşınmayla yaklaşık 15 bin öğrencinin lokasyonunun değiştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunu isteyerek değil, mecbur kaldığımız için yaptık. Öğrencilerimizin, özellikle Büyükçekmece Yerleşkesi'nin ulaşımıyla ilgili sıkıntıları oldu çünkü ulaşım hatlarına biraz daha uzak bir noktada yerleşik. İETT Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde ilgili belediyelerle iletişim kurarak, oraya giden hat sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarımız oldu. Bir miktar iyileşme var, daha da iyileşmesi için beklentimiz de yok değil. Belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. İstiyoruz ki öğrencilerimiz mağdur olmasın."

Öğretim üyelerinin yaptığı denetimin ardından Avcılar Yerleşkesi'ndeki 700 öğrenci kapasiteli yurt binasının boşaltıldığını ve öğrencilere kalacak yer sağlandığını bildiren Aydın, Haseki Yerleşkesi'ndeki Haseki Kardiyoloji Enstitüsü bahçesinde hasar alan binanın da ana bina içerisine nakledildiğini ve hasta hizmetinin aksamadığını belirtti.

Aydın, taşınma konusunda hızlı şekilde karar alarak çözüme ulaşıldığını belirterek, "Taşınan fakültelerimizde eğitim öğretim başladı, eğitimle ilgili bir sıkıntımız yok. Binaların yapılma süreci zaman alacak, yapım çok kısa zamanda gerçekleşmiyor. Bazı yerlerde sit alanları var. Bunların izni belli süreçler alıyor." dedi.

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler
'Kıran-5'te 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1.6 ton esrar ele geçirildi'Kıran-5'te 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1.6 ton esrar ele geçirildi
82 yaşındaki emekli havacı binbaşı, hayatını spora adadı82 yaşındaki emekli havacı binbaşı, hayatını spora adadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Herkes onu konuşuyor! Fenomen oldu

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.