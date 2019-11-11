İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da taşınmaya rağmen eğitim devam ediyor

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul'daki depremden etkilendiği için taşınan fakültelerde eğitim öğretimin başladığını belirterek, "Eğitimle ilgili bir sıkıntımız yok. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bulunduğu Cerrahpaşa semtinde, aynı yerinde hasta hizmetleri aynı kapasitede, hiçbir azalma olmadan faaliyetlerine devam ediyor." dedi. Aydın, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, üniversitenin 26 Eylül'de İstanbul'da meydana depremden etkilendiğini hatırlatarak, Bakırköy Yerleşkesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesinin, Avcılar Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi Preklinik ve Temel Bilimler bölümlerinin ve Avcılar Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesinin yerleşke içinde kendisine ait bazı binalarla Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşındığını anlattı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın 7 ayrı ilçede yerleşkesi bulunduğunu kaydeden Aydın, şu bilgileri verdi: "Bunlardan bir tanesi de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deprem nedeniyle hasar alan çocuk hastalıkları binası boşaltıldı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde inşa ettiğimiz çelik konstrüksiyon binalara taşındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz bulunduğu Cerrahpaşa semtinde, aynı yerinde hasta hizmetleri aynı kapasitede hiçbir azalma olmadan faaliyetlerine devam ediyor. Hiçbir hastamızı geri çevirmedik, eğitim alanında da sıkıntı yaşanmadı. Yeni Cerrahpaşa projesi de şu anda yürüyor, yapım aşamasında. TOKİ tarafından birinci aşaması başladı, kazı çalışması yapılıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşke içerisinde hizmet verirken, yapım işlemi gerçekleşecek ama hasta hizmetlerimizde, ameliyatlarımızda, eğitim hizmetlerimizde en ufak bir aksama olmadan."

Aydın, Veteriner Fakültesi içerisinde yılda 50 bin hayvanın tedavi edildiği hayvan hastanesinin faaliyetlerine geçici bir süre ara verildiğine değinirken, "Veteriner Fakültesi Preklinik ve Temel Bilimler bölümlerini Büyükçekmece Yerleşkesi'ne taşıdık. Bu, geçici bir taşınma. Avcılar Yerleşkesi'nde plan çalışmaları şu anda yapılıyor. Yeni veteriner fakültesi ve yeni hayvan hastanesinin inşası gerçekleştirilecek. Hayvanların sağlığını da önemsiyoruz. İstanbul'daki tek veteriner fakültesi hastanesi olduğu için hızlı bir şekilde acil sağlık hizmeti verebilecek, cerrahi girişimlerin yapılabileceği bir konteyner hastane formatını şu anda oluşturuyoruz. Çok yakın bir zamanda da bunun açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Yaklaşık 10 bin öğrencisi bulunan mühendislik fakültesinin binalarının bir bölümünün yeni olduğunu, ancak eski binaların hasarlı raporu verilmemesine rağmen tedbir mahiyetinde boşaltıldığını dile getiren Aydın, "Derslerimizi, öğrenci faaliyetlerimizi güvenli olan binalarımıza naklettik. Mühendislik fakültemizin yeni binalarıyla ilgili inşa süreci hemen depremin akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da talimatıyla TOKİ tarafından planlandı ve yakında ihale aşamasına geçiliyor." dedi.