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İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

Rektörlüğün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki derslerin de kampüsteki yeni binalara alındığı öğrenildi.

Endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Pınar Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin öğrenim gördüğü mühendislik ana binasında çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Mühendislikte dersler yeni binaya taşınacak şekilde devam ediyor." dedi.

(AA)

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İstanbul Üniversitesi deprem

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