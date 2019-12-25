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  4. İstanbul Üniversitesi'nde taciz skandalı! Açıklama geldi

İstanbul Üniversitesi'nde taciz skandalı! Açıklama geldi

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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’ndan, bazı öğrencilerin bir öğretim görevlisi tarafından taciz edildiği iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi'nde taciz skandalı! Açıklama geldi

İstanbul Üniversitesi’nde bazı kadın öğrenciler, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin'in kendilerine fiziksel ve sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Bu iddiaların ardından üniversiteden açıklama geldi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Fakültemizde, 24 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilen bir Doktora Jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör ünvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası Fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır.

*Üniversitemizin ve Fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir.

*Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır.

İAU

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi Atilla Girgin Prof. Dr. Atilla Girgin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence iddiada bulunanlar arastirilsin.
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