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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için basın açıklaması yaptı.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.
İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için basın açıklaması yaptı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde yapılan basın açıklamasına yüzlerce öğrenci katıldı. İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu adına basın açıklaması yapan Kürşat Yılmaz, "Uluslararası Af Örgütü raporlarında, sivilleri zorla göç ettirme, köy yakma ve keyfi tutuklama gibi insanlık suçları işlediği belirtilmiş olan PKK’nın kanlı elleri, kahraman Türk ordusu tarafından kırılmaya başlanmıştır. Tasmasını tutan ABD ve Avrupa Birliği gibi emperyalist odaklardan güç olarak bölgede Türkmen, Arap, Kürt ayrımı yapmaksızın masum sivillerin can ve mal güvenliğine kasteden PKK, farklı isimler altında bu suçlardan kaçabileceğini sanmaktadır. Ancak Türk ordusu bu olanlar karşısında daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nda yapıldığı gibi şimdi de Barış Pınarı Harekatı ile sınır hattımızda terörün kökünü kazımaktadır’’ ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı’nı sonuna kadar desteklediklerini belirten Yılmaz, "Biz vatansever Türk gençliği ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak bölgesinde terörü yok etmeye ant içmiş kahraman Türk ordusuyla aynı inanç ve kararlılık içinde, Barış Pınarı Harekatı’nı en samimi duygularımızla sonuna kadar desteklediğimizi buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz. Allah, Türk askerinin ve Türk milletinin yardımcısı olsun’’ şeklinde konuştu.
Basın açıklamasının ardından öğrenciler "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" şeklinde slogan atarak Suriye’deki Türk askerine selam gönderdi.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

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