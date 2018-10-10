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İstanbul Üniversitesi ve İş Bankası MONIAC'ı yeniden çalıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi?nin envanterinde yer alan ve onlarca yıldır çalışmaz durumda bulunan, Milli Gelir Hesaplama Makinesi MONIAC (Monetary National Income Analog Computer), Türkiye İş Bankası?nın katkılarıyla yeniden çalıştırıldı.

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi?nin envanterinde yer alan ve onlarca yıldır çalışmaz durumda bulunan, Milli Gelir Hesaplama Makinesi MONIAC (Monetary National Income Analog Computer), Türkiye İş Bankası?nın katkılarıyla yeniden çalıştırıldı.
Dünya genelinde 13 adet orijinali bulunan MONIAC?i, 1949 yılında William Phillips tasarladı ve 1950?li yıllarda MONIAC Prof. Dr. Besim Üstünel?in öncülüğünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi?ne getirildi. Eğitim aracı olarak kullanıldığı gibi bilim tarihi açısından da son derece önemli olan MONIAC, milli gelir denkliğini oluşturan değişkenleri anlaşılır biçimde ortaya koyuyor.
Uzman Fizikçi Adem Soylamış?ın tamir ederek tekrar işler hale getirdiği makinenin bir prototipi de Türkiye İş Bankası Müzesi?nde sergilenmek üzere üretildi. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, MONIAC?ın işleyişini esas alan dijital bir simülasyon programını da hayata geçirdi.
Dünyada çalışır dört makineden biri olan MONIAC, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlık katında sergileniyor.

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