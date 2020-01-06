İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararını iptal etti: Öğünler eskisi gibi devam edecek

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci eylemlerine neden olan yemek zammı, kahvaltıların kaldırılması ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesi kararının iptal edildiğini açıkladı.

Üniversite'nin internet sitesinde "Rektörlükten Önemli Açıklama" başlığıyla paylaşılan açıklamada "bütçe kısıtlığı nedeniyle" alınan kararın iptal edildiği belirtilerek "öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı alınmıştır" denildi.

İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatılan açıklamada, "2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir" diye devam etti.

Rektörlüğün, öğrencilerin taleplerini dinlediği ve yoğun talep karşısında harcama planını yeniden gözden geçirerek "diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağladığı" belirtildi.