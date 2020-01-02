HABER
  4. İstanbul Üniversitesinde yemek ücreti zammına öğrencilerden tepki

İstanbul Üniversitesinde yemek ücreti zammına öğrencilerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesinin yemek yaptığı zamma öğrenciler tepki gösterdi.İstanbul Üniversitesi, öğün başı 3.5 lira olan öğrenci yemekhanesi ücretlerinde artış yaptı.

İstanbul Üniversitesinin yemek yaptığı zamma öğrenciler tepki gösterdi.
İstanbul Üniversitesi, öğün başı 3.5 lira olan öğrenci yemekhanesi ücretlerinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenlemeyle sabah kahvaltıları kaldırılırken, ikinci bir öğün yemek isteyen öğrencilerin 18,5 lira ödemek zorunda olduğu duyuruldu. İstanbul Üniversitesinin yemekhane ücretlerine zam yaptığını duyurmasının ardından öğrenciler duruma tepki gösterdi. Yemek ücretlerinin zamlanmasına tepki gösteren öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde Beyazıt kampüsü içerisinde yürüdü. Beyazıt Kampüsü ana kapısı önüne çıkan grup basın açıklaması yaptı.
Öğrenci Konseyi Başkanı Emir Alp Turgut, “Ülkemize ve milletimize yeni nesiller yetiştirmesiyle ve köklü yapısıyla, geçmişten günümüze bir bilim köprüsü oluşturan üniversitemizde yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılması, biz öğrencileri derinden üzmüştür. Alınan bu kararın ardından İstanbul Üniversitesi Konseyi olarak ilk günden itibaren rektörlükle görüşerek bu kararın öğrencileri mağdur ettiğini ifade ettik. Anadolu’nun her köşesinden gelerek eğitimi için üniversitemizi tercih eden arkadaşlarımızın beslenme hakkının bir öğüne düşürülmesi tüm öğrencilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz karar ile karşı karşıya kalanlar, sadece şehir dışından gelen arkadaşlarımız değil, İstanbul’da yaşayan ve zamanını kütüphanemizde geçiren diğer arkadaşlarımız da bu durumdan mağduriyet duymaktadır. Günümüz ekonomik şartlarında bir öğrencinin her zaman dışarıda yemek yemesinin mümkün olmadığı dikkate alınıp üniversitemizin öğrenci odaklı hareket etmesini talep ediyoruz. Bu olumsuz kararın öğrenci menfaatine çözülmesi için bu duruma tepki gösteren öğrenci arkadaşlarımızın da hukuki çerçeveyi, yasal yolları dikkate alması gerekmektedir” dedi.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sunduKanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralıElazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.