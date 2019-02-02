 İSTANBUL -  ÜRDÜN KRALI İSTANBUL'DA

Haber: İstanbul DHA
Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin İstanbul'a geldi.
II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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-Kralın gelişi
-Karşılanması
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