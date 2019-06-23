HABER

 İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLİLERE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA:  1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA- D-100 Karayolu'nda otomobilin motosikletlilere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA- D-100 Karayolu'nda otomobilin motosikletlilere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 10 motosikletin bulunduğu grup konvoy halinde ilerliyordu. Kadıköy istikametine ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklete 34 RB 590 plakalı otomobil çarptı. Motosiklet konvoyundakilerin kask kamerasına yansıyan feci kazada, otomobil, aynı gruptan 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet grubundaki bazı sürücüler kazanın ardından sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA KASK KAMERASINDA
Kask kamerasına yansıyan kazada konvoy halinde ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un motosikletine sol şeritten yan şeride geçen otomobilin çarptığı görülüyor. Kazaya bir motosiklet daha karışırken bir anda yardım feryatlarının yükseldiği duyuluyor.

Görüntü Dökümü
------
KASK KAMERASI
-Kaza anı

/////////
-Kaza yeri
-Motosikletlerden detay
-Yerde yatan ceset
-Olay yerinde bulunan arkadaşları ve sinir krizi geçirilenler
-Trafik polisi kaza yerinde güvenlik önlemi alması
-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması
-Berkcan Karabulut cansız bedeni cenaze aracına konulması
-D-100 karayolunda oluşan trafik
-Genel ve detaylar

DHA FEED

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Karadeniz'de yayla göçü geleneği yaşatılıyorKaradeniz'de yayla göçü geleneği yaşatılıyor
Milli park sınırları içerisinde hayvan beslenmesi yasaklandıMilli park sınırları içerisinde hayvan beslenmesi yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Büyük ikramiye 2'ye bölündü'

Günlük burç yorumları 23 Haziran Pazar - Ay, balık burcunda ilerliyor!

Ay, balık burcunda ilerliyor!

Pençe Harekatı'nda son durum! Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha

Bakanlık az önce duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İstanbul'da sis etkili oldu!

İstanbul sise teslim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Bodrum, İstanbul’a çıkarma yaptı!

Bodrum, İstanbul’a çıkarma yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.