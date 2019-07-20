İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA TEKNE YANGINI (1)

Cengiz \u00c7OBAN - \u0130stanbul DHA -\n\u00dcSK\u00dcDAR sahilinde bir teknede yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in itfaiyenin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcB\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor! Yetenekleri g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor\u00dcsk\u00fcdar a\u00e7\u0131klar\u0131ndaki teknede yang\u0131n!Adana'da silahl\u0131 kavgada \u00f6len \u00e7ocu\u011fun cenazesi defnedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum