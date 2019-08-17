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İSTANBUL- ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA
Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken alan havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Görüntü Dökümü

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SOKAĞIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
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-sokaktan görüntü
-sel sularının süreklediği taş toprak
-vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görünütler

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