İSTANBUL- VALİ YERLİKAYA: 4 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 4 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, "Devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 19.15 itibariyle maalesef 4 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılıştır. Böylece hayatını kaybeden vatandaşlarımız 10'a ulaştı" dedi.
Vali Ali Yerlikaya, enkazdan kurtarılan 13 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Görüntü Dökümü:
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-Enkazdaki çalışmalar
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