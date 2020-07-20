İstanbul Valilği'nden Dr. Yavuz Kalaycı yardım kampanyası ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, 'Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasının Valiliğimizce durdurulduğuna' ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın eşi Sayın Rivaze Kalaycı'nın muvafakatıyla İstanbul Tabip Odası tarafından Valiliğimize müracaat edilerek Türkiye genelinde 3 ay süreyle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında yardım toplama kampanyası düzenlenmesi talebinde bulunulmuştur. Yardım toplama talebi Valiliğimizin 08.07.2020 tarihli onayı ile uygun görülmüş, gerekli izin verilmiş ve kampanya başlatılmıştır. Kampanya sürecinde Sayın Rivaze Kalaycı, Valiliğimize sunmuş olduğu 17.07.2020 tarihli dilekçeyle "Yardım Toplama Kampanyasının sonlandırılmasını talep etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakatı ile İstanbul Tabip Odası'na verilen yardım toplama izni, yine Rivaze Kalaycı'nın talebi doğrultusunda sonlandırılmıştır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası'na, sorumlu Kurul ve ilgili bankalara bilgi verilmiştir. Valiliğimizce yapılan işlem, ailenin talebinin yerine getirilmesidir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

DHA

