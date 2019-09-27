İSTANBUL VALİLİĞİ: 9 İLÇEDE 14 OKUL TATİL

Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde "ön tespit" incelemelerine başlanmıştır.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği 9 ilçede 14 okulun 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece, Tahsin Banguoğlu İlkokulu Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi ve Çatalca Arif Nihat Asya MTAL okullarında eğitimi 1 gün ara verildiği duyuruldu.

SAĞLIK

Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.

EĞİTİM

Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

KONUT VE İŞYERİ

İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur.

Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.