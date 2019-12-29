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  4. İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:34 | Son Güncelleme

Yılbaşı için alınan tedbirleri açıklayan İstanbul Valiliği, "42 bin 545 polisimiz, 7 bin 83 jandarma, 347 sahil güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücümüz, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri valiliğimiz koordinasyonuyla görev başında olacaktır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği açıkladı! İşte yılbaşında alınacak tedbirler

İstanbul Valiliği'nin yılbaşı tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'da yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi hususunda ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçleri ve yerel yönetimle birlikte hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu kapsamda 42 bin 545 polisimiz, 7 bin 83 jandarma, 347 sahil güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücümüz, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri valiliğimiz koordinasyonuyla görev başında olacaktır. Sabit yol arama ve kontrol noktaları, AVM'ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar sıklaştırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerdeki eğlence mekânları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Acil hallerde vatandaşlarımız; 110 itfaiye, 112 Sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 159 Karayolları, 186 Elektrik Arıza İhbar Hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'mizde (GAMER) takip ve koordine edilecektir."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirleri

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