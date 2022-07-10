HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı: 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika...! "Ödemeler başladı" İBB'den de 7'şer bin lira yardım kararı

İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı: 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika...! "Ödemeler başladı" İBB'den de 7'şer bin lira yardım kararı

10.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da kuvvetli yağış hayatı adeta felç etti. Zor anlar yaşatan sel felaketi ve Esenyurt’taki su baskınlarıyla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, dernek binası ve caminin zarar gördüğü belirtildi. Yardım ödemelerinin de başladığı belirtilen açıklamada 60 konut ve 4 iş yerine ödeme yapıldığı, ödemelerin devam ettiği aktarıldı. Öte yandan İBB de Esenyurt’taki su baskınlarında mağdur olanlara nakit yardımı yapma kararı aldı.

İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı: 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika...! "Ödemeler başladı" İBB'den de 7'şer bin lira yardım kararı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oldu. Hayatı adeta felç eden yağış nedeniyle özellikle Esenyurt'ta su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yerini su basarken evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İstanbul'da yaşanan su baskını ve sel felaketi sonrası İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yaptığı açıklamayla Esenyurt’ta meydana gelen su baskınları sonucu mağdur olan İstanbullulara 7.000 TL nakit yardım yapılması kararını aldıklarını duyurdu. İşte detaylar...

"18 MAHALLEDE 134 KONUT, 15 İŞ YERİ, 3 FABRİKA, 1 DERNEK BİNASI VE 1 CAMİ..."

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın 1. günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçemizdeki bazı ev ve işyerlerini su basmıştır. Mahallinde başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında; Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edilmiştir. Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve birikinti temizliği tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

FXUwYFAXgAA-Go8

YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI

Yardım ödemelerinin başladığı belirtilen açıklamada ," Yapılan incelemelerin ardından; AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, iş yerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır. An itibariyle 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapılmış olup, yardım ödemeleri devam etmektedir. Zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmiştir. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında taşkınla ilgili çalışmalarda; Arama ve Kurtarma Çalışma Grubunda; İstanbul, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğü personeli ile 5 JAK Dalgıç, 26 PAK personeli olmak üzere toplam 71 personel ve 18 araç, Beslenme Çalışma Grubunda; İBB 12 personel ve 6 araç, 14 İHH personeli ve 1 araç, 22 Kızılay personeli ve 3 araç olmak üzere 48 personel, 10 araç, Enerji Çalışma Grubunda; BEDAŞ'tan 11 personel ve 4 araç, Sağlık Çalışma Grubunda; İl Sağlık Müdürlüğünden 12 personel ve 3 ambulans, Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubunda; İBB 348 personel ve 116 araç, Esenyurt Belediyesinden 296 personel ve 60 araç, Karayolları Bölge Müdürlüğünden 12 personel ve 6 araç olmak üzere toplam 656 personel ve 182 araç, Hasar-Zarar Tespit Çalışma Grubunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 13, Defterdarlıktan 10, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfından 19, toplam 32 personel olmak üzere 835 personel ve 217 araç görev yapmaktadır. Bölgede devam edecek hava muhalefetine karşı bütün vatandaşların tedbirli olmaları ve yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

s1

İBB'DEN ESENYURT'TA SELDEN ETKİLENENLERE YARDIM KARARI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara, İBB Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7'şer bin lira nakit yardımı yapılmasına karar verildi.

ibbiç

Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından vatandaşlara ödenecek. (DHA/AA)

62ca5f39470a9b1460587a44

62ca5f39470a9b1460587a4a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"
İki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybettiİki şehir kabusu yaşadı: Araçlar yolda kaldı, evleri su bastı! Acı haber geldi, 1 kişi selde hayatını kaybetti
Yine aynı ülke yine aynı manzara! "Türkiye'ye taviz verdiniz" diyen terör örgütü yandaşları parlamentoya yürüdüYine aynı ülke yine aynı manzara! "Türkiye'ye taviz verdiniz" diyen terör örgütü yandaşları parlamentoya yürüdü
Anahtar Kelimeler:
sel İstanbul Esenyurt ibb istanbul büyükşehir belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Haberi alınca oraya koştular! Hepsi suya gömüldü "Milyarlarca zarar"

Haberi alınca oraya koştular! Hepsi suya gömüldü "Milyarlarca zarar"

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.