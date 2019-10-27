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İSTANBUL VALİLİĞİ BOĞAZDAN GEÇEN TÜM GEMİLERE BAYRAK DAĞITIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 21:05 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 96.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 96. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Haftası boyunca Boğaz'dan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.
25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Valilik tarafından Boğaz'daki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve boğazdan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçen tüm gemilere toplam 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtma kararı aldı. Karar doğrultusunda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince bayrak dağıtımlarına başlandı. Ekiplerin bayrak dağıtımı, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kaydedilerek özel bir film oluşturuldu.

FİRKATEYNLER 29 EKİM'DE ZİYARETE AÇILACAK
Öte yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan firkateynler, 29 Ekim günü Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar'da halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar gemileri, 29 Ekim Salı günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. 29 Ekim günü Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir adet firkateyn ise Dolmabahçe önlerinde demirleyecek. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 10.00 - 18.00 saatleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi'nden teknelerle ulaşım sağlanacak.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin boğazda bayrak dağıtımı
-Genel ve detaylar

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