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  4. İstanbul Valiliği: "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı"

İstanbul Valiliği: "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki göstericiler polis tarafından dağıtıldı"

01.02.2021 22:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde uyarıları dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtıldığını duyurdu.İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde uyarıları dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtıldığını duyurdu.
İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan göstericilerin polis ekipleri tarafından dağıtıldığı belirtildi. Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericilerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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