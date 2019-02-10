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İstanbul Valiliği: "Çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Kartal’da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, Kartal’da çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Olayda 20 vatandaşın ve 1 Orta Asya kökenli kişinin hayatını kaybettiği, 14 vatandaşın ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken binaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti. 76 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 20 vatandaşın ve 1 Orta Asya kökenli misafirin hayatını kaybettiği, 14 vatandaşın ise yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, “Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı’nda 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 16.00’da meydana gelen çökme nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında olay yerine en yakın kamu binası olan Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kriz merkezi oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER’den sorumlu Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileriyle oluşturulan heyet yönetiminde derhal arama kurtarma çalışmaları başlatıldı” denildi.

“Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır”
Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtilen açıklamada, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Arama Kurtarma Birlikleri, JÖAK’a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kartal, Bahçelievler, Arnavutköy Belediyeleri, Kızılay, İHH, Maltepe Üniversitesi ve YARKUR’dan toplam 934 personel, 227 araç ve 8 arama kurtarma köpeği ile başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“20 vatandaşımız ve 1 Orta Asya kökenli misafirimiz hayatını kaybetmiştir”
76 saat süren arama kurtarma çalışmalarının bilançosuna yer verilen açıklamada, “Kriz merkezi koordinasyonunda 76 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 20 vatandaşımız ve 1 Orta Asya kökenli misafirimiz hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Bölgede riskli görülen 11 binadaki 135 hane güvenlik nedeniyle tahliye edilmiş, buralarda ikamet eden vatandaşlarımıza valiliğimizce konaklama hizmeti sunulmuştur. Meydana gelen bu elim olayın hemen akabinde talimatlarıyla çalışmalarımızı yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

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