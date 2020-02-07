HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliği'den kar açıklaması! (7 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

İstanbul Valiliği'den kar açıklaması! (7 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaşarak İstanbul’da bugün karla karışık yağmur beklendiğinin uyarısını yaptı. Karla karışık yağmurun yerini yarın, kar yağışına bırakacağı ifade edildi.

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği; en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINA DİKKAT!

İstanbul’da bugün karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın yarın kar yağışlı, Pazar günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yarın en düşük eksi 1, en yüksek 3; Pazar günü en düşük eksi 2, en yüksek 5 derece olacak.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Uzun süre başında bekledi! Uzun süre başında bekledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul İstanbul Valiliği kar

En Çok Okunan Haberler

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Havalimanından flaş açıklama!

Havalimanından flaş açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kara hasret kaldık...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da acı olay... 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

Acı olay... 3 kardeş evde yanarak can verdi

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 20 tarihi yapı zarar gördü

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 20 tarihi yapı zarar gördü

Yer: Avcılar! Uzun süre başından ayrılmadı

Uzun süre başında bekledi!

Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da kar! Beyaza bürüdü

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.