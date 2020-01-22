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İstanbul Valiliği: Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir  

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.  İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Manisa Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiği, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun."

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