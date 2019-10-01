İstanbul Valiliği deprem sonrası hasar gören İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Yerleşkesi) Diş Hekimliği Fakültesi binalarının tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı

\u0130stanbul Valili\u011fi deprem sonras\u0131 hasar g\u00f6ren \u0130stanbul \u00dcniversitesi \u0130stanbul T\u0131p Fak\u00fcltesi (\u00c7apa Yerle\u015fkesi) Di\u015f Hekimli\u011fi Fak\u00fcltesi binalar\u0131n\u0131n tahliye edilmesine karar verildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131 Kemer'in gizemli d\u00fcnyas\u0131 sualt\u0131severlerin u\u011frak noktas\u0131\u00c7apa Di\u015f Hekimli\u011fi Fak\u00fcltesi i\u00e7in tahliye karar\u0131 'Yay\u0131na neden dekolteli kad\u0131nlar \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131?' sorusuna \u015fok cevap
Okuyucu Yorumları 0 yorum