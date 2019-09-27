İstanbul Valiliği depremin bilançosunu açıkladı

İstanbul Valiliği, dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün depremin bilançosunu açıkladı. Açıklamada, “14 okulda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve iş yerlerinde “ön tespit” incelemelerine başlanmıştır.”

14 okulda eğitime 1 gün süre ile ara verildi

Açıklamanın devamında depremin bilançosu şöyle açıklandı:

“Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır. Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.”