İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, bugün bazı yolların 06.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

İlimizde 19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle 06.00-12.00 saatleri arasında geçici olarak kapatılacak ve alternatif yollar aşağıya çıkarılmıştır.

Kapatılacak Yollar:

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif Yollar:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)

Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)

Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)

D-100 Karayolu

