İstanbul Valiliği duyurdu! İşte bugün kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bugün yapılan prova ve 30 Ağustos günü yapılacak tören kutlamaları sırasında 06.00-14.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan, Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kaynak: İHA

