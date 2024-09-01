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  4. İstanbul Valiliği duyurdu! TSYD'ye 'başörtü' soruşturması: Mağduriyete izin verilmeyecek

İstanbul Valiliği duyurdu! TSYD'ye 'başörtü' soruşturması: Mağduriyete izin verilmeyecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 11:50
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İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna alınmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği duyurdu! TSYD'ye 'başörtü' soruşturması: Mağduriyete izin verilmeyecek

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği TSYD
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