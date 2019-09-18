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İstanbul Valiliği: "Fabrika içindeki kazanın infilak etmesi sonucu 2 itfaiyecimiz yaralandı"

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Tuzla’daki yangın ile ilgili açıklama yaparak, fabrika içindeki kazanın infilak etmesi sonucu 2 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.İstanbul Valiliğinden Tuzla’daki yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkililerinden alınan bilgilere göre; Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40’sıralarında yangın meydana gelmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği, Tuzla’daki yangın ile ilgili açıklama yaparak, fabrika içindeki kazanın infilak etmesi sonucu 2 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.
İstanbul Valiliğinden Tuzla’daki yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkililerinden alınan bilgilere göre; Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40’sıralarında yangın meydana gelmiştir" denildi. Açıklamanın devamında, "Söz konusu yangına; itfaiye, 112 ACİL, AFAD KBRN ve UMKE KBRN ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edilmektedir.Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2’si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir. Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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