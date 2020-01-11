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  4. İstanbul Valiliği: Herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır

İstanbul Valiliği: Herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır" denildi.

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır" denildi.
İstanbul Valiliği'nden deprem ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde:
"Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığımızdan alınan bilgilere göre bugün saat 16.37'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD'a bağlı 26 çalışma grubumuzun bütün yetkilileri AFAD Hasdal Merkezimizde acil bir şekilde toplanmış ve değerlendirmelerde bulunmuştur.
Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrası şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.
İstanbulumuza geçmiş olsun"

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