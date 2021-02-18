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İstanbul Valiliği ilçe ilçe uyardı! Yarın gece donacağız

18.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği ilçe ilçe uyardı! Yarın gece donacağız

İstanbul Valiliği, meteorolojik verilere göre kentte havanın aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmurlu olacağını duyurdu. Cuma gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don bekleniyor.

İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

Valilik, “Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamasıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:

Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy 6°Şişli 6°Sarıyer 4°Ümraniye 4°Kartal 5°Sancaktepe 5°

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy 2° / 5°Şişli 2° / 6°Sarıyer 1° / 4°Ümraniye 0° / 4°Kartal 2° / 6°Sancaktepe -1°/4°

20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy -1° / 6°Şişli -2° / 7°Sarıyer -3° / 5°Ümraniye -6° / 5°Kartal -1° / 7°Sancaktepe -6°/5°

Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):

Çatalca Radar Sahası : 38 cmÜmraniye : 23 cmSabiha Gökçen Havaalanı: 20 cmKartal (Bölge Md.) : 3 cmSarıyer : 3 cmİstanbul Havaalanı : 2 cm

Meteoroloji Uyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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