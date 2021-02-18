İstanbul Valiliği ilçe ilçe uyardı! Yarın gece donacağız

İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

Valilik, “Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamasıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

#İstanbul’da meteorolojik verilere göre;

hava aralıklı yağmurlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.



⚠️Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar,

buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



????https://t.co/R7VV5Zfrhy pic.twitter.com/CmvjdSIbB9 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 18, 2021

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:

Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy 6°Şişli 6°Sarıyer 4°Ümraniye 4°Kartal 5°Sancaktepe 5°

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy 2° / 5°Şişli 2° / 6°Sarıyer 1° / 4°Ümraniye 0° / 4°Kartal 2° / 6°Sancaktepe -1°/4°

20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy -1° / 6°Şişli -2° / 7°Sarıyer -3° / 5°Ümraniye -6° / 5°Kartal -1° / 7°Sancaktepe -6°/5°

Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):