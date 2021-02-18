İstanbul Valiliği ilçe ilçe uyardı! Yarın gece donacağız

İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.
Valilik, “Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamasıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.
#İstanbul’da meteorolojik verilere göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 18, 2021
hava aralıklı yağmurlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.
⚠️Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar,
buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İstanbul Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:
Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy 6°Şişli 6°Sarıyer 4°Ümraniye 4°Kartal 5°Sancaktepe 5°
19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy 2° / 5°Şişli 2° / 6°Sarıyer 1° / 4°Ümraniye 0° / 4°Kartal 2° / 6°Sancaktepe -1°/4°
20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy -1° / 6°Şişli -2° / 7°Sarıyer -3° / 5°Ümraniye -6° / 5°Kartal -1° / 7°Sancaktepe -6°/5°
Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):
Çatalca Radar Sahası : 38 cmÜmraniye : 23 cmSabiha Gökçen Havaalanı: 20 cmKartal (Bölge Md.) : 3 cmSarıyer : 3 cmİstanbul Havaalanı : 2 cm
Meteoroloji Uyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.