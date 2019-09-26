İstanbul Valiliği, İstanbul’da ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

\u0130stanbul Valili\u011fi, \u0130stanbul\u2019da ilk ve orta dereceli okullar\u0131n bug\u00fcn tatil edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Samsun'da korkun\u00e7 olay! Liseli gen\u00e7 9'uncu kattan yere \u00e7ak\u0131ld\u0131!Adres Patent\u2019ten orman yang\u0131nlar\u0131 i\u00e7in fark\u0131ndal\u0131k projesiY\u00d6K Ba\u015fkan\u0131 M. A. Yekta Sara\u00e7, \u201c\u00dcniversite \u0130zleme ve De\u011ferlendirme Raporlar\u0131n\u0131 bug\u00fcn eri\u015fime a\u00e7\u0131yoruz\u201d
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