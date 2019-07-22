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İstanbul Valiliği kaydı olmayan Suriyelilere tarih verdi

22.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin kentten ayrılması için tarih verdi.

İstanbul Valiliği kaydı olmayan Suriyelilere tarih verdi

İstanbul Valiliği kentteki Suriyelilerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada geçici koruma kapsamında olmakla birlikte İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriyelilerin "kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği" belirtildi. Açıklamada "Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" denildi.

"Düzensiz Göçle Mücadele İle İlgili Basın Açıklaması” başlığıyla yapılan açıklama yedi maddeden oluşuyor. Açıklamada İstanbul'da "ikamet izinli 522.381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı" bulunduğu ifade edildi.

İstanbul'un "geçici koruma kaydına kapalı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada geçici koruma kapsamında olmayan Suriyelilerin İçişleri Bakanlığı talimatıyla belirlenen illere sevk edildiği belirtildi. Geçici koruma kapsamında olup da İstanbul'a kaydı olmayan Suriyelilere ise 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Suriyelilerden "kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmaları" istendi. Ayrıca İstanbul'daki "otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında" “YOL İZİN BELGESİ" kontrollerinin” yapılacağı, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere geri gönderileceği belirtildi.

DW / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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